Дональд Трамп та Путін / © Getty Images

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Німецький політик Максиміліан Кра з проросійської ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) заявив, що Сполучені Штати більше не є нейтральною стороною у війні Росії проти України та, на його думку, фактично перейшли на бік Москви.

Про це Кра сказав в інтерв’ю Clash Report.

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«Ми спостерігаємо кінець війни в Україні, оскільки США перестали бути нейтральною стороною і перейшли на бік Росії», — заявив політик.

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Коментуючи дизельну угоду між США та Росією, представник АдН заявив, що Вашингтон, на його думку, фактично обмежує можливості України завдавати ударів по російській нафтовій промисловості, водночас надаючи фінансові ресурси російській стороні.

«Це означає, що Америка перейшла на інший бік», — додав Кра.

Під час інтерв’ю Кра також висловився про диктатора Путіна. Він запевнив, що не захоплюється російським керівником, однак позитивно оцінив зміни, які, на його думку, відбулися в Росії після завершення президентства Бориса Єльцина.

«Росія наприкінці епохи Єльцина була повністю розпродана. Вона була злочинною, небезпечною, бідною, приниженою. Держава перебувала в занепаді…», — заявив політик.

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Водночас Кра звернув увагу на те, як, за його словами, німецький уряд описує потенційну загрозу з боку Росії.

«Зараз, коли я слухаю свій уряд, складається враження, що Росія збирається завоювати всю Європу, якщо ми не будемо обережними. Тож, очевидно, це спрацювало. З іншого боку, я не хочу жити в Росії», — сказав він.

Крім того, Максиміліан Кра заявив, що його партія прагне домогтися виплати Україною компенсації Німеччині за допомогу, яку Берлін надавав Києву.

Раніше повідомлялося, що у німецькій землі Саксонія-Ангальт ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» і невелика ліва партія BSW об’єдналися, щоб ухвалити символічну резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні з боку Берліна.

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Ми раніше інформували, що на початку 2025 року колишнього помічника євродепутата Максиміліана Кра визнали винним у шпигунстві на користь Китаю.

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