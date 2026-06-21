Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час промови, демонструючи новий літак Air Force One, потрапив у неприємний конфуз. Очільник Білого дому переплутав імена засновника компанії «SpaceX» Ілона Маска та назвав його «Леоном».

Відео опублікував американський журналіст, медіа-критик і видавець інформаційного бюлетеня Public Notice Аарон Рупар.

Відомо, що 19 червня президент був на представленні реактивного літака Boeing, призначеного для доповнення президентського флоту, який старіє. Незручний момент стався, коли Трамп обговорював найсучасніші можливості літака, зокрема інтеграцію Starlink, супутникового інтернет-сервісу, що належить SpaceX Маска.

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«У нас там є комунікаційне обладнання, якого ніхто раніше не бачив. Це найвищий рівень, включаючи Starlink, мій друг Леон — мій друг Ілон буде дуже радий», — сказав Трамп, але, зрозумівши словесну обмовку, швидко виправив її.

Radar Online зазначає, що це відео миттєво розлетілося соціальними мережами та опублікувало реакцію американців. Користувачі платформи X жорстоко розкритикували Трампа за конфуз. Вони залишили відверті коментарі:

«Він завжди буде Леоном Маском»,

«Відтепер він Леон»,

Інші коментарі були більш жорсткі:

«Якщо ви Леон, то чи більше ви хвилюєтеся, що деменція охоплює вас, чи що хлопець, якого ви вважали своєю маріонеткою, навіть не знає вашого імені?»

«Божевільний дідусь, схоже, хворий. Сподіваюся, це не серйозно»,

«Деменція Дон».

Ляпи Трампа

Дональд Трамп не вперше потрапляє у неприємні моменти. Президент США під час брифінгу за участю європейських лідерів і Володимира Зеленського не зміг знайти президента Фінляндії Стубба, коли представляв його, хоча фінський лідер сидів просто навпроти.

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Раніше Трамп проговорився про Путіна і угоду — його слова випадково вловив увімкнений мікрофон.

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