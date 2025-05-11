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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Катар зробить Трампу унікальний подарунок, – ЗМІ

Під час поїздки на Близький Схід Дональд Трамп прийме у подарунок від Катару Boeing 747-8, який тимчасово стане новим Air Force One.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Boeing 747-8

Boeing 747-8. / © ABC News

Під час майбутньої поїздки на Близький Схід президент США Дональд Трамп планує прийняти унікальний подарунок від королівської родини Катару — суперрозкішний літак Boeing 747-8, який може стати тимчасовим Air Force One.

Як повідомляє ABC News з посиланням на джерела, знайомі з деталями, літак передадуть Сполученим Штатам через Військово-повітряні сили. Після завершення другого терміну Трампа лайнер планують передати до фонду президентської бібліотеки Трампа.

За оцінками фахівців, вартість подарунка становить близько 400 мільйонів доларів, без урахування додаткового військового обладнання. У лютому Трамп особисто оглянув літак, який називають “літаючим палацом”.

Угода вже пройшла юридичну оцінку — юристи Білого дому, Мін’юсту та Пентагону дійшли висновку, що вона не порушує заборону на отримання подарунків від іноземних держав, оскільки літак не буде переданий напряму Трампу, а отримає його армія США, а згодом — некомерційна організація.

Літак модифікує американська компанія L3Harris, яка вже отримала відповідне замовлення. Очікується, що він повністю відповідатиме стандартам безпеки для транспортування президента США, зокрема в частині захищеного зв’язку.

Оголошення про передачу літака, ймовірно, пролунає вже наступного тижня — під час візиту Трампа до Катару, що стане його першою закордонною поїздкою під час другого терміну.

Раніше повідомлялось, що Москва звернулася до Вашингтона з проханням дозволити купівлю літаків Boeing за рахунок заморожених російських державних активів.

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