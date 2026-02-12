Трамп підірвав довіру: як США втрачають авторитет серед ключових союзників

Сполучені штати Америки / © Associated Press

Поки світові лідери з’їжджаються до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, опитування показує, що дії адміністрації Дональда Трампа підривають довіру європейських союзників. Багато традиційно лояльних країн починають вважати США ненадійним партнером, що ставить під сумнів стабільність глобального порядку.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Довіра до США падає

У країнах, де проводилось опитування, кількість людей, які вважають США ненадійним союзником, перевищує тих, хто називає їх надійними. Зокрема, у Німеччині половина опитаних дорослих висловила сумніви, у Канаді — 57%. У Франції негативні оцінки більш ніж удвічі перевищили позитивні.

Навіть у Великій Британії, де традиційно високий рівень довіри до Америки, лише 35% респондентів назвали США надійним союзником, тоді як 39% вважають їх ненадійними.

Зброя і союзницькі гарантії під питанням

Американська військова міць дедалі частіше сприймається як ненадійний ресурс. Більшість французів та німців не вірять, що потенційні вороги утримаються від нападу через відносини з США. У Великій Британії лише за рік на 10% зменшилась кількість тих, хто вважає США ефективним стримуючим фактором проти агресії.

Трамп і трансатлантичні відносини

З моменту виступу віцепрезидента США Джей Ді Венса на минулорічній конференції в Мюнхені, відносини Вашингтона з ключовими союзниками по НАТО підривалися торговими суперечками, агресивною риторикою та спробами Трампа “перехопити” Гренландію у Данії.

Президент Франції Еммануель Макрон різко критикує “залякування” з боку США та попереджає, що відносини з ЄС навряд чи швидко нормалізуються. Канадський прем’єр Марк Карні назвав ситуацію “процесом розриву, а не переходу”.

Опитування показує різке падіння довіри

Опитування Public First у Великій Британії, Франції, Німеччині та Канаді показує, що більшість опитаних вважає США ненадійним союзником, не розділяє їхніх цінностей та сумнівається в здатності Америки захищати демократію.

У Франції лише 17% респондентів вважають, що США поділяють їхні цінності, 49% — не згодні.

У Німеччині 50% респондентів вважають США ненадійними щодо цінностей, лише 18% вірять у захист демократії.

Попри падіння довіри, багато респондентів у ключових країнах НАТО сподіваються на відновлення відносин після завершення адміністрації Трампа.

Водночас у США вже обговорюють можливе скасування санкцій проти Росії у разі укладення мирної угоди з Україною. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що це може вплинути на світові ціни на нафту, особливо за додаткової угоди з Венесуелою та Іраном.