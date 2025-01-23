Трамп наказав розсекретити документи про вбивство Кеннеді і не тільки: хто ще у списку

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволить розсекретити документи про загибель і убивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого, а також подробиці смерті сенатора Роберта Кеннеді.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Протягом наступних 15 днів директор Національної розвідки та генпрокурор представлять Трампу план про повне оприлюднення записів щодо вбивства президента 35-го президенррта США Джона Кеннеді.

Впродовж 45 днів розкриють документи про вбивства сенатора Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Як наголосив Трамп, понад 50 років минуло із дня вбивств президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга-молодшого, а федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов’язані з цими подіями.

"Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, ще перед своєю інавгурацією 47 президент США Дональд Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга, а також вирішити питання війни Росії проти України.

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