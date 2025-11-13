Трамп підписав закон про завершення найдовшого шатдауну в історії США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду, офіційно завершивши найдовше в історії країни призупинення його роботи.

Про це повідомляє CNN.

Документ надійшов до Білого дому одразу після того, як його ухвалила Палата представників, і підпис президента став остаточним кроком у відновленні функціонування урядових структур.

Голосування в нижній палаті Конгресу засвідчило широку підтримку ініціативи серед республіканців, до яких долучилися шість демократів. Ухвалений закон забезпечує тимчасове фінансування уряду до 30 січня, що означає необхідність нових бюджетних переговорів наприкінці місяця.

Водночас документ містить важливе положення, яке гарантує фінансування ключових федеральних програм та агентств до кінця 2026 року, що має стабілізувати роботу найважливіших державних інституцій у середньостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що Палата представників проголосувала за поринення рекордного шатдауну у США.

Ми раніше інформували, що Сенат Сполучених Штатів ввечері 9 листопада проголосував за завершення шатдауну та відновлення роботи уряду США.