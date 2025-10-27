Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном: деталі

TikTok / © pixabay.com

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американський президент Дональд Трамп планує підписати остаточну угоду щодо TikTok під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї 30 жовтня

Про це інформує CBS News.

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що на сьогодні всі деталі узгоджені, і в четвер в (Південній — ред.) Кореї два лідери завершать цю угоду», — заявив глава американського мінфіну.

Йдеться про угоду, що дозволить TikTok продовжити роботу у США в межах нової корпоративної структури, більшість акцій якої належатиме американським інвесторам, зокрема консорціуму на чолі з Oracle, а частка китайської ByteDance не перевищить 20%.

За словами Бессента, його завданням було переконати Пекін погодитися на умови Вашингтона.

«Моє завдання полягало в тому, щоб переконати китайську сторону погодитися на затвердження угоди, і я вважаю, що ми успішно виконали це завдання за останні два дні», — додав міністр.

Нагадаємо, 16 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволила китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.

Дональд Трамп 25 вересня підписав указ, який запускає процес відчуження активів TikTok на користь консорціуму американських інвесторів.