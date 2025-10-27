ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Трамп підпише угоду щодо TikTok під час зустрічі з Сі Цзіньпіном: деталі

Йдеться про угоду, що дозволить TikTok продовжити роботу у США в межах нової корпоративної структури, більшість акцій якої належатиме американським інвесторам, зокрема консорціуму на чолі з Oracle, а частка китайської ByteDance не перевищить 20%.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
TikTok

TikTok / © pixabay.com

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американський президент Дональд Трамп планує підписати остаточну угоду щодо TikTok під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї 30 жовтня

Про це інформує CBS News.

«Ми досягли остаточної угоди щодо TikTok. Ми досягли її в Мадриді, і я вважаю, що на сьогодні всі деталі узгоджені, і в четвер в (Південній — ред.) Кореї два лідери завершать цю угоду», — заявив глава американського мінфіну.

Йдеться про угоду, що дозволить TikTok продовжити роботу у США в межах нової корпоративної структури, більшість акцій якої належатиме американським інвесторам, зокрема консорціуму на чолі з Oracle, а частка китайської ByteDance не перевищить 20%.

За словами Бессента, його завданням було переконати Пекін погодитися на умови Вашингтона.

«Моє завдання полягало в тому, щоб переконати китайську сторону погодитися на затвердження угоди, і я вважаю, що ми успішно виконали це завдання за останні два дні», — додав міністр.

Нагадаємо, 16 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа досягла домовленості з Пекіном, яка дозволила китайській компанії ByteDance зберегти роботу TikTok у Сполучених Штатах.

Дональд Трамп 25 вересня підписав указ, який запускає процес відчуження активів TikTok на користь консорціуму американських інвесторів.

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie