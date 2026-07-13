Трамп підтримав "пекельні санкції" проти Росії, які просував Грем — ЗМІ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп підтримає двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Про це повідомив телеканалу CNN представник Білого дому.

Підтримка з боку Трампа пролунала через кілька днів після смерті Грема, що, як зазначає CNN, може полегшити просування законопроєкту, над яким сенатор від Південної Кароліни працював протягом кількох років.

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Раніше Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блументаль заявляли, що адміністрація США готова підтримати пакет санкцій після тривалих переговорів. Водночас залишалося незрозумілим, чи підтримає законопроєкт особисто Трамп, оскільки він неодноразово його критикував і наполягав на ширших президентських повноваженнях щодо запровадження санкцій.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що Білий дім тісно співпрацює над законопроєктом, і висловив сподівання на його ухвалення.

«Для цього потрібна підтримка і демократів, і республіканців у Сенаті, але я сподіваюся, що нам це вдасться», — сказав він.

За словами Туна, в останні дні життя Ліндсі Грема ухвалення санкційного пакету було для нього «найважливішим питанням».

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Сенатор Річард Блументаль повідомив CNN, що планує обговорити з Туном завершальні кроки щодо підготовки законопроєкту до розгляду, а також пошук нового сенатора-республіканця, який стане його головним співавтором замість Грема.

Нагадаємо, що законопроєкт про оновлені санкції проти РФ відкриє Трампу можливість впроваджувати високі мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, природний газ та уран.

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