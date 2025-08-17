Трамп підтримав територіальні вимоги Путіна щодо України – Telegraph

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку вимоги президента РФ Володимира Путіна щодо передачі Росії Донецької області як умови для завершення війни.

Про це пише видання The Telegraph.

Згідно з даними видання, на переговорах у Анкориджі (Аляска) Путін висунув вимогу про передачу РФ усієї Донецької області, включаючи ті частини, які наразі контролює Україна. В обмін російський лідер пообіцяв «заморозити фронт» і «не претендувати на інші території».

Реклама

Також, за даними джерел, Путін висував додаткові вимоги — «захист» Російської православної церкви в Україні та відновлення російської мови як офіційної.

Позиція Трампа

Трамп, як пише видання, схиляється до підтримки цієї ідеї та планує повідомити про неї президенту України Володимиру Зеленському на зустрічі у Вашингтоні в понеділок.

Колишній американський лідер вважає, що відмова від частини територій може стати «ціною миру» та «найшвидшим способом закінчити війну».

Водночас Трамп пообіцяв надати Україні «гарантії безпеки» за аналогією зі статтею 5 Статуту НАТО, яка передбачає спільну відповідь союзників у випадку агресії.

Реклама

Реакція України та Європи

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері виступив із заявою, в якій наголосив:

«Ми бачимо, що Росія відхиляє численні заклики до припинення вогню і досі не визначилася, коли зупинить вбивства. Але разом ми працюємо заради миру і безпеки. Зупинка вбивств — ключовий елемент припинення війни».

Раніше Зеленський неодноразово підкреслював, що питання передачі українських територій не обговорюється.

У Європі побоюються, що відмова Києва може спровокувати негативну реакцію Трампа.

Реклама

«Трамп хоче завершити процес якомога швидше. Думаю, це не займе багато часу», — сказав європейський чиновник.

Наразі Росія контролює більшу частину Донецької області, але українська армія утримує значні території, включно з укріпленнями «фортифікаційного поясу», створеного ще у 2014 році.

Відмова від Донеччини, за оцінками експертів, може відкрити РФ шлях до нових наступів на Запорізьку та Дніпропетровську області.

За даними джерел, Москва може бути готова відмовитися від контролю над Харківською та Сумською областями, які мають менше стратегічне значення, але навряд чи піде на поступки щодо південних регіонів, що забезпечують сухопутний коридор до Криму.

Реклама

Своєю чергою, уряди Великої Британії, Франції та Німеччини готуються до саміту у Вашингтоні, де планують узгодити позицію на підтримку України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найближчі тижні покажуть, чи продовжить Росія тактику затягування часу, чи справді готова домагатися врегулювання війни проти України.