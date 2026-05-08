Трамп підтвердив перемир’я з Іраном попри після обстрілу есмінців США та пригрозив новими ударами

Президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню після взаємних ударів між США та Іраном залишається чинним, попри нещодавній інцидент в Ормузькій протоці.

ABC News пише, що американський лідер наголосив, що домовленість про перемир’я продовжує діяти. Водночас він різко висловився на адресу Тегерана та пригрозив новими потужними ударами у разі, якщо Іран не погодиться швидко укласти угоду зі Сполученими Штатами.

За словами Трампа, американські есмінці, які проходили через Ормузьку протоку, опинилися під обстрілом, однак не зазнали жодних пошкоджень. Він підкреслив, що у відповідь іранські сили нібито зазнали “величезної шкоди”.

Президент США також заявив, що Іран, на його думку, не повинен отримати можливість володіти ядерною зброєю. Трамп назвав іранське керівництво “лунатиками” та попередив, що Вашингтон готовий діяти “набагато жорсткіше”, якщо Тегеран не піде на поступки.

Тим часом у Центральному командуванні Збройних сил США підтвердили інцидент за участі американських есмінців USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) та USS Mason (DDG-87). У CENTCOM заявили, що кораблі не постраждали, а американська сторона не прагне подальшої ескалації ситуації в регіоні.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США ні за що не дозволять Ірану створити ядерну зброю. За його словами, ситуація під повним контролем, а іранці самі дуже хочуть почати переговори.

Під час спілкування з журналістами в Білому домі президент наголосив, що Вашингтон заблокує будь-які спроби Тегерана отримати ядерний потенціал, назвавши поточне протистояння «сутичкою», в якій Сполучені Штати повністю володіють ініціативою.

Трамп висловив переконання, що мирна угода буде досягнута в будь-якому разі, оскільки Іран зацікавлений у діалозі. Він зауважив, що Білий дім очікує на конкретні пропозиції, які б задовольнили американську сторону.

За даними джерел Axios, США та Іран наблизилися до підписання односторінкового меморандуму про припинення війни на Близькому Сході. В основу документа покладено американський план із 14 пунктів, що передбачає 30-денні переговори щодо ядерної програми Тегерана, санкцій та судноплавства в Ормузькій протоці.

Ключовим досягненням може стати згода Ірану на вивезення високозбагаченого урану з країни, можливо, навіть до США. Вашингтон очікує відповіді від Тегерана на важливі питання протягом 48 годин.

