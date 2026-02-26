Трамп підвищує ставки: кого підштовхують США до ударів по Ірану першими

Дональд Трамп / © Associated Press

Старші радники американського лідера Дональда Трампа хочуть, щоб Ізраїль першим завдав ударів по Ірану, перш ніж напад розпочнуть Сполучені Штати.

Про це пише Politico.

За даними видання, ізраїльська атака спровокує іранську відповідь, після чого американські виборці будуть більш схильні до ударів по Ірану.

«В адміністрації та навколо неї існує думка, що політика матиме вигляд набагато краще, якщо ізраїльтяни діятимуть першими та самі, а іранці завдадуть нам у відповідь, і це дасть нам більше підстав для дій», — сказало джерело виданню.

Розрахунок, як пишуть журналісти, простий: більше американців погодяться на війну з Іраном, якщо Сполучені Штати або їхній союзник будуть атаковані першими. Нещодавні опитування показують, що американці, зокрема й республіканці, підтримують зміну режиму в Ірані, але не бажають ризикувати втратами з боку США для цього.

Сподівання на дипломатію зменшуються, і через це питання починає зводитись до того, коли і як Америка все ж атакує Іран.

«Незалежно від бажання Ізраїлю діяти першим, найімовірнішим сценарієм може бути спільна американо-ізраїльська операція», — вважають співрозмовники Politico.

Загострення між США та Іраном

Трамп поки не ухвалив рішення щодо ударів по Ірану. Його вибір залежатиме від результатів переговорів, зокрема від оцінок делегації США на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, та готовності Тегерана до угоди. Трамп може наказати провести обмежений військовий удар, щоб отримати поступки від Ірану, або розпочати ширшу операцію з метою зміни режиму в країні.

У неділю, 22 лютого, Стів Віткофф заявив, що директива Трампа полягала в тому, щоб Іран не мав жодних можливостей для збагачення урану, на що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відповів, що Тегеран не готовий відмовитися від збагачення урану.

Готуючись до можливого схвалення Трампом військових дій, США зосередили на Близькому Сході найбільшу від 2003 року, коли відбулося вторгнення до Іраку, концентрацію повітряних сил. Очікується, що найсучасніший авіаносець ВМС США USS Gerald Ford прибуде до регіону протягом декількох днів — це буде вже другий американський авіаносець у регіоні. Його прибуття доповнить десятки сучасних американських винищувачів F-35 і F-22, а також бомбардувальників і літаків-заправників, які вже розгорнуті на Близькому Сході.

По яких цілях США можуть завдати удару

Як зазначає CNN у своєму огляді, у разі якщо Трамп таки вирішить вдарити, дії США можуть бути спрямовані насамперед проти силових структур іранського режиму: це командні центри Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також підрозділи «Басідж» й іранська поліція, які відіграють ключову роль у придушенні протестів.

Утім, експерти застерігають: багато з цих об’єктів розташовані у густонаселених районах. Це створює ризик загибелі мирного населення — тих самих людей, яких Вашингтон обіцяє підтримати.

«Що б США не робили, удари мають бути максимально точними і без жертв серед цивільних, які не мають стосунку до КВІР», — підкреслює аналітик і колишній капітан ВМС США Карл Шустер.

За його словами, навіть випадкова загибель мирних жителів може відштовхнути іранських дисидентів, які зараз об’єднані насамперед ненавистю до режиму. У такому разі на США будуть дивитися не як на визволителів, а як на зовнішню силу, що намагається нав’язати свою волю Ірану.

Австралійський експерт Пітер Лейтон з інституту Гріффіта погоджується: ризик для мирного населення — ключова проблема. Втім, за його словами, у США достатньо можливих цілей.

Під ударом можуть опинитися вищі ешелони влади Ірану — хоча й не обов’язково напряму.