Трамп після "епопеї" з повідомленням про Путіна репостнув статтю про санкції

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сьогодні президент США Дональд Трамп опублікував пост про свою розмову з диктатором Путіним, в якій глава Кремля погрожував ударами по Україні. Після цього поведінка Трампа у соцмережі TruthSocial була дещо дивною.

Американський президент видалив і знову повернув пост про свою розмову з Путіним. Текст повідомлення був ідентичний видаленому.

А потім Трамп репостнув статтю The Washington Post про те, що Конгрес може надати йому важелі впливу для тиску на Путіна, ухваливши закон про нові санкції проти РФ.

Реклама

У виданні зазначають, що цей закон завдасть удару по прибутках Кремля, заборонивши операції з російськими банками у сфері енергетики.

«Це дасть Трампу можливість ефективно витісняти продаж російських енергоресурсів зі світового ринку, що приведе до руйнування російської економіки та позбавить Путіна коштів для продовження війни», — йдеться в статті.

Нагадаємо, що посольство США в Києві знову попереджає про загрозу нового російського обстрілу.