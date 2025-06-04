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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп після "епопеї" з повідомленням про Путіна репостнув статтю про санкції

Трамп видалив пост про погрози Путіна Україні, знову його опублікував, а потім перепостив статтю про санкції.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Сьогодні президент США Дональд Трамп опублікував пост про свою розмову з диктатором Путіним, в якій глава Кремля погрожував ударами по Україні. Після цього поведінка Трампа у соцмережі TruthSocial була дещо дивною.

Американський президент видалив і знову повернув пост про свою розмову з Путіним. Текст повідомлення був ідентичний видаленому.

А потім Трамп репостнув статтю The Washington Post про те, що Конгрес може надати йому важелі впливу для тиску на Путіна, ухваливши закон про нові санкції проти РФ.

У виданні зазначають, що цей закон завдасть удару по прибутках Кремля, заборонивши операції з російськими банками у сфері енергетики.

«Це дасть Трампу можливість ефективно витісняти продаж російських енергоресурсів зі світового ринку, що приведе до руйнування російської економіки та позбавить Путіна коштів для продовження війни», — йдеться в статті.

Нагадаємо, що посольство США в Києві знову попереджає про загрозу нового російського обстрілу.

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