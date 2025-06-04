- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1693
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп після "епопеї" з повідомленням про Путіна репостнув статтю про санкції
Трамп видалив пост про погрози Путіна Україні, знову його опублікував, а потім перепостив статтю про санкції.
Сьогодні президент США Дональд Трамп опублікував пост про свою розмову з диктатором Путіним, в якій глава Кремля погрожував ударами по Україні. Після цього поведінка Трампа у соцмережі TruthSocial була дещо дивною.
Американський президент видалив і знову повернув пост про свою розмову з Путіним. Текст повідомлення був ідентичний видаленому.
А потім Трамп репостнув статтю The Washington Post про те, що Конгрес може надати йому важелі впливу для тиску на Путіна, ухваливши закон про нові санкції проти РФ.
У виданні зазначають, що цей закон завдасть удару по прибутках Кремля, заборонивши операції з російськими банками у сфері енергетики.
«Це дасть Трампу можливість ефективно витісняти продаж російських енергоресурсів зі світового ринку, що приведе до руйнування російської економіки та позбавить Путіна коштів для продовження війни», — йдеться в статті.
Нагадаємо, що посольство США в Києві знову попереджає про загрозу нового російського обстрілу.