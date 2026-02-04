Трамп після Путіна поговорив із лідером Китаю

Дональд Трамп / © Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у середу, 4 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Переговори відбулися через кілька годин після того, як Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

Додаткових подробиць щодо змісту розмови не повідомляють.

У Білому домі також наразі не коментували, про що спілкувалися американський та китайський лідери.

Остання телефонна розмова Трампа і Сі відбулася ще наприкінці листопада. Після неї президент США розхвалював «надзвичайно міцні» відносини з Китаєм.

Після місяців торговельної напруженості, спричиненої торішніми тарифами Трампа, відносини між Вашингтоном і Пекіном стабілізувалися після зустрічі лідерів у жовтні в Південній Кореї, де було укладено крихке торговельне перемир’я.

Кремль заявив, що був заздалегідь поінформований про розмову лідера Китаю та президента США.

«Ми знали про це заздалегідь», — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков інформаційному агентству «Інтерфакс», відповідаючи на запитання, чи повідомив президент Китаю Путіна про плани провести розмову з Трампом.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін провів термінові переговори з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Це сталося через кілька днів після того, як Дональд Трамп оголосив, що Індія — головний покупець морських партій російської нафти — зупинить імпорт.

Під час відеоконференції Путін назвав «стратегічним» партнерство в енергетиці з Китаєм, який став головним покупцем російської нафти, а від початку розв’язаної Кремлем війни придбав у РФ енергоносіїв більш ніж на $230 млрд.

Президент держави-агресорки у розмові із Сі Цзіньпіном наголосив, що Росія залишається «у лідерах з постачання до КНР енергоресурсів» і готова «продовжувати найтіснішу координацію за глобальними та регіональними сюжетами».

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти і газу в січні скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року, сягнувши найнижчого рівня від липня 2020 року.

Сполучені Штати пропонують відновити продаж до Індії венесуельської нафти, щоб замінити імпорт до цієї країни російської нафти. Таким чином Росія може втратити ключовий ринок збуту сировини, яка є основним джерелом поповнення воєнного бюджету держави-агресорки.