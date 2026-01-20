ТСН у соціальних мережах

Трамп після розмови з генсеком НАТО зробив жорстку заяву щодо Гренландії

Американський лідер наголосив на стратегічному значенні острова та ролі США у гарантуванні глобальної безпеки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони обговорили ситуацію навколо Гренландії та безпекові виклики в Арктичному регіоні.

Про це президент США написав у соціальних мережах.

За словами Трампа, він погодився на проведення зустрічі за участі різних сторін у Давосі (Швейцарія), де питання Гренландії також буде винесене на обговорення.

«Я дуже чітко заявив: Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки. Не може бути жодного повернення назад — з цим усі згодні», — наголосив президент США.

Він також підкреслив роль Сполучених Штатів у забезпеченні глобальної стабільності, зазначивши, що США залишаються найпотужнішою країною у світі. За його словами, це стало можливим завдяки відновленню та посиленню американських збройних сил, розпочатому під час його першого президентського терміну та продовженому нині ще швидшими темпами.

«Ми — єдина сила, яка здатна забезпечити мир у всьому світі. І це досягається дуже просто — завдяки силі», — додав Трамп.

Російська загроза для Гренландії та зазіхання Трампа на острів

Нагадаємо, Трамп різко розкритикував Данію за неспроможність стримати начебто російську загрозу у Гренландії. Президент США заявив, що Копенгаген протягом 20 років ігнорував заклики НАТО щодо зміцнення безпеки стратегічного острова, і наголосив, що тепер Вашингтон бере ситуацію під власний контроль.

Окрім того, Трамп у листі до прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стере заявив, що через відсутність Нобелівської премії миру більше не відчуває обов’язку думати «винятково про мир» і зосередиться на інтересах США. Він поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, стверджуючи, що Копенгаген не здатний захистити острів від Росії та Китаю. Очільник Білого дому наполягає, що «повний і тотальний контроль» США над Гренландією є запорукою світової безпеки.

