Трамп після розмови з генсеком НАТО зробив жорстку заяву щодо Гренландії
Американський лідер наголосив на стратегічному значенні острова та ролі США у гарантуванні глобальної безпеки.
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони обговорили ситуацію навколо Гренландії та безпекові виклики в Арктичному регіоні.
Про це президент США написав у соціальних мережах.
За словами Трампа, він погодився на проведення зустрічі за участі різних сторін у Давосі (Швейцарія), де питання Гренландії також буде винесене на обговорення.
«Я дуже чітко заявив: Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки. Не може бути жодного повернення назад — з цим усі згодні», — наголосив президент США.
Він також підкреслив роль Сполучених Штатів у забезпеченні глобальної стабільності, зазначивши, що США залишаються найпотужнішою країною у світі. За його словами, це стало можливим завдяки відновленню та посиленню американських збройних сил, розпочатому під час його першого президентського терміну та продовженому нині ще швидшими темпами.
«Ми — єдина сила, яка здатна забезпечити мир у всьому світі. І це досягається дуже просто — завдяки силі», — додав Трамп.
Російська загроза для Гренландії та зазіхання Трампа на острів
Нагадаємо, Трамп різко розкритикував Данію за неспроможність стримати начебто російську загрозу у Гренландії. Президент США заявив, що Копенгаген протягом 20 років ігнорував заклики НАТО щодо зміцнення безпеки стратегічного острова, і наголосив, що тепер Вашингтон бере ситуацію під власний контроль.
Окрім того, Трамп у листі до прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стере заявив, що через відсутність Нобелівської премії миру більше не відчуває обов’язку думати «винятково про мир» і зосередиться на інтересах США. Він поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, стверджуючи, що Копенгаген не здатний захистити острів від Росії та Китаю. Очільник Білого дому наполягає, що «повний і тотальний контроль» США над Гренландією є запорукою світової безпеки.