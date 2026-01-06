ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1315
Час на прочитання
1 хв

Трамп після Венесуели націлився на інші країни: хто у списку

Після падіння Мадуро у Венесуелі наступною ціллю Трампа стала Гренландія. Але є й інші цілі.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Після повалення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро американськими військовими Дональд Трамп може націлитися на інші країни.

Хто може стати наступною ціллю американського президента, пише BILD.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One у неділю, президент США згадав Колумбію, Кубу, Гренландію, Мексику та Іран.

«Трамп представив довгий список потенційних майбутніх завоювань, але найімовірнішою ціллю його адміністрації буде Гренландія», — каже Аслі Айдінтасбас з американського аналітичного центру Brookings Institution.

Після подій у Венесуелі Трамп повторив, що США заради своєї національної безпеки повинні анексувати автономну данську територію — острів Гренландія в Арктиці. Він стверджував, що Данія не здатна захистити Гренландію від Росії та Китаю.

Прем’єрка Данії зі свого боку закликала Трампа припинити свої погрози щодо Гренландії.

