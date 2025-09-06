Трамп планує бомбити Венесуелу: CNN оприлюднила деталі

Ніколас Мадуро і Дональд Трамп

Реклама

Вашингтон не готується до зміни режиму у Венесуелі, заявив президент США Дональд Трамп на тлі повідомлень про те, що США вирішили розмістити на аеродромі в Пуерто-Ріко в Карибському морі 10 винищувачів F-35 для проведення операцій проти наркокартелів.

У п’ятницю один із журналістів запитав Трампа у Білому домі, чи хотів би той зміни режиму у Венесуелі. «Ми про це не говоримо», — відповів президент США. «Але ми говоримо про те, що у [Венесуелі] пройшли вибори, які, м’яко кажучи, були дуже дивними», — Трамп, маючи на увазі торік президентські вибори та звинувачення у фальсифікації результатів. Про це повідомляє телекомпанія CNN.

CNN стверджує, посилаючись на джерела, що Трамп розглядає безліч варіантів завдання військових ударів по наркокартелям, що діють у Венесуелі, включаючи можливу поразку цілей усередині країни в рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення президента країни Ніколаса Мадуро.

Реклама

У вівторок США завдали удару по судну у міжнародних водах, яке, як заявив Трамп, перевозило наркотики у південній частині Карибського моря. Загинули 11 людей, судно затонуло.

Джерела CNN розповіли, що удар по судну, що прямував з Венесуели, був лише початком «набагато масштабних зусиль по порятунку регіону від наркотрафіку та потенційного усунення Мадуро від влади».

Як уточнило одне з джерел, наразі немає жодних ознак того, що Трамп вже прийняв рішення завдати військових ударів по цілям усередині Венесуели. Проте двоє співрозмовників із Білого дому не виключили можливості подібних ударів у майбутньому.

Ще у вівторок держсекретарю США Марко Рубіо задали запитання про можливі удари по території Венесуели. Він ухилився від прямої відповіді. «Це операція щодо боротьби з наркотиками, — сказав Рубіо. — Ми боротимемося з наркокартелями, де б вони не знаходилися».

Реклама

Останніми тижнями США перекинули до Карибського басейну значні військові сили, що, за словами джерел у Білому домі, частково мало подати сигнал Мадуро, повідомляє CNN.

Кораблі, озброєні ракетами «Томагавк», ударний підводний човен, літаки, а також понад 4 тисячі моряків і морських піхотинців зараз знаходяться недалеко від берегів Венесуели.

Джерела CNN та агентства Reuters повідомили, що США розмістять додаткові 10 малопомітних винищувачів п’ятого покоління F-35 на аеродромі в Пуерто-Ріко для проведення операцій проти наркокартелів та нарощування військової присутності в Карибському басейні.

Мадуро на цьому тижні заявив, що США прагнуть «зміни режиму за допомогою військової загрози». «Уряд Сполучених Штатів має відмовитися від свого плану насильницької зміни режиму у Венесуелі та у всій Латинській Америці та поважати суверенітет, право на мир та незалежність», — говорив у телеефірі президент Венесуели.

Реклама

«Я поважаю Трампа. Але жодні розбіжності, які ми маємо, не повинні призвести до військового конфлікту», — заявив Мадуро.

Раніше США, можливо, вже намагалися усунути Мадуро від влади. Так, у вересні минулого року в країні затримали групу іноземців, які нібито готували замах на президента Венесуели на замовлення ЦРУ.

Нагадаємо, Україна не визнала Мадуро президентом Венесуели. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав фікцією інавгурацію Мадуро, який 10 січня склав присягу президента Венесуели.