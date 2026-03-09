Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп планує переглянути низку можливих заходів для стримування цін на нафту, які зросли до найвищого рівня від 2022 року через ескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном. Йдеться і про послаблення санкцій проти російської нафти.

Про це пише Reuters.

Невідомо, наскільки ефективними будуть політичні кроки США, а деякі з них можуть викликати опір як у країні, так і за кордоном, передає агентство.

Реклама

Зростання цін на енергоносії вже призвело до падіння фондових ринків, загрожує економічними збитками та стає ризиком для республіканців Трампа на цьогорічних проміжних виборах, оскільки виборці називають вартість життя головною проблемою.

Основні варіанти дій Трампа

Reuters також надає декілька прогнозів розвитку подій щодо нафти.

1. Продаж зі стратегічного нафтового резерву

Трамп може розпорядитися продавати нафту зі Стратегічного нафтового резерву США та узгодити координацію з союзниками. На момент підготовки новини резерв містить понад 415 млн барелів, що становить понад чотири дні світового споживання нафти.

«Це найнижчий рівень від середини 1980-х», — зазначає Reuters.

Реклама

2. Страхування танкерів в Ормузькій протоці

Близько 20% світового споживання нафти проходить через Ормузьку протоку. Через конфлікт страховики відмовляються покривати ризики війни, що зупинило більшість танкерних перевезень. США запропонували до $20 млрд перестрахування, але експерти вважають програму недостатньою.

3. Податкові пільги

Федеральний податок США на бензин становить 18,4 цента за галон (приблизно 0,05 дол./л). Тимчасове його скасування може знизити ціни на заправках приблизно на 5%, але скоротить фінансування Фонду федеральних доріг і громадського транспорту.

4. Тимчасове скасування правил щодо палива

Скасування екологічних вимог до бензину може трохи здешевити його виробництво, якщо виробники передадуть економію споживачам. Ефект буде невеликим і може викликати занепокоєння через збільшення забруднення.

5. Обмеження експорту

Білий дім може заборонити або обмежити експорт нафти й бензину, щоб знизити внутрішні ціни. Такий крок критикували енергетичні компанії в минулому, а ефективність його невизначена.

Реклама

6. Скасування санкцій проти російської нафти

Секретар Казначейства США Скотт Бессент зазначив, що можливим є послаблення санкцій проти російської нафти для збільшення глобальної пропозиції, але це може спричинити критику за підтримку Росії.

7. Тимчасове скасування закону Джонса

Дозволить більш гнучко перевозити нафту між американськими портами, включно з дешевшими судами без використання праці профспілок, але політично чутливо через підтримку закону профспілками.

8. Контроль цін через фінансові ринки

Білий дім розглядає можливість впливати на ціни через нафтові ф’ючерси, але деталі наразі невідомі.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп також відреагував на стрибок цін на нафту через війну з Іраном.

Реклама

Раніше вже йшлося про те, що Сполучені Штати можуть частково скасувати санкції щодо російської нафти, щоб компенсувати можливий дефіцит на світовому ринку через військову операцію проти Ірану.

Днями Мінфін США зробив тимчасовий 30-денний виняток із санкцій, який дозволяє нафтопереробним заводам Індії купувати російську нафту.