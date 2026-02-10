- Дата публікації
Категорія
Світ
Трамп планує поїздку до Китаю для переговорів із Сі
Президент США заявив, що очікує на візит лідера КНР до Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп має намір здійснити візит до Пекіна для проведення переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє AFP.
За інформацією агентства, поїздку попередньо заплановано на перший тиждень квітня. Підготовка до зустрічі між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном уже триває, однак офіційного підтвердження ані з боку Білого дому, ані з боку китайської влади поки що немає.
Водночас президент США заявив, що очікує на візит лідера КНР до Вашингтона наприкінці цього року.
«Так, він приїде до Білого дому — ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини», — сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що заступник очільника Держдепу США Томас ДіНанно звинуватив Пекін у проведенні секретного ядерного випробування 2020 року.
Ми раніше інформували, що Китай постачає Росії токарні станки, мікрочипи та інші технології для виробництва гіперзвукових ракет “Орешнік”, здатних нести ядерні боєголовки.