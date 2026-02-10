Трамп планує поїздку до Китаю для переговорів із Сі

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп має намір здійснити візит до Пекіна для проведення переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією агентства, поїздку попередньо заплановано на перший тиждень квітня. Підготовка до зустрічі між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном уже триває, однак офіційного підтвердження ані з боку Білого дому, ані з боку китайської влади поки що немає.

Реклама

Водночас президент США заявив, що очікує на візит лідера КНР до Вашингтона наприкінці цього року.

«Так, він приїде до Білого дому — ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що заступник очільника Держдепу США Томас ДіНанно звинуватив Пекін у проведенні секретного ядерного випробування 2020 року.

Ми раніше інформували, що Китай постачає Росії токарні станки, мікрочипи та інші технології для виробництва гіперзвукових ракет “Орешнік”, здатних нести ядерні боєголовки.