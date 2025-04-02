Трамп планує розпочати справжню війну з потужними ракетними ударами: на кого нападе

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розпочати справжню війну з Іраном і хоче вдарити по ядерним об’єктам Тегерана.

Про це розповів британський журналіст Ден Годжес для Daily Mail.

Годжес розповів, що за даними кількох високопоставлених політичних, військових і дипломатичних джерел, Сполучені Штати та Ізраїль готуються завдати удару по Ірану, який нарешті знищить загрозу, яку представляє програма ядерної зброї країни.

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«Цього давно слід було чекати», — сказало мені високопоставлене джерело в ізраїльському уряді. «Час підвести межу», — каже Годжес.

За словами другого високопоставленого дипломатичного джерела, що з точки зору Ізраїлю, поява Трампа у Білому домі — це оптимальний момент для розв’язання проблем з Іраном. Кращого шансу не буде.

«За останній рік ми завдали ударів по Ємену три або чотири рази, і ми провели три повітряні кампанії в Ірані, знищивши на шляху більшість систем протиповітряної оборони в Сирії, Іраку та Ірані. Вони були головною перешкодою, коли ми думали про велику повітряну операцію на шляху до Ірану — їхні проксі системи ППО», — розповідло Годжесу ізраїльське джерело.

За словами експерта, крах режиму Асада в Сирії позбавив Ірану найважливішого стратегічного партнера в регіоні. За словами одного високопоставленого ізраїльського аналітика, «стратегія іранців полягала в тому, щоб вони могли битися зі своїми ворогами в Сирії, а не воювати з ними в Ірані». Але тепер цей буфер для Тегерана втрачено, що фактично залишає Іран ізольованим.

Дональд Трамп вказав іранцям крайній термін до кінця травня, щоб погодитися розпочати демонтаж свого ядерного потенціалу. Все ще існує ймовірність, що Іран може відступити перед обличчям ультиматуму Трампа.

«Але високопоставлене британське дипломатичне джерело, з яким я спілкувався, висловило песимізм. „Тегеран бачив, як Трамп проводив перші місяці свого президентства, кажучи всім: „У Путіна є ядерна зброя. Я зроблю все можливе, щоб уникнути ядерної війни“. Вони вважають ядерну зброю єдиною річчю, яка щиро боїться Дональда Трампа», — каже Годжес.

«Торгова війна Дональда Трампа — це побічний ефект. Наближається справжня війна», — підсумував експерт.

Раніше іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран готує ракети для можливої відповіді на загрози Трампа.