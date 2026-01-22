ТСН у соціальних мережах

Світ
498
2 хв

Трамп планує змінити владу в ще одній країні до кінця року - WSJ

США розглядає "венесуельський сценарій" для Куби. Наразі у Трампа, як пишуть західні ЗМІ, немає плану.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість зміни влади на Кубі вже до кінця 2026 року. У Вашингтоні вважають, що комуністичний режим у Гавані нині є вразливішим.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

«Сильного удару для Гавани стала втрата підтримки з боку Венесуели, яка роками постачала острів дешевою нафтою. Американські чиновники вважають, що без цієї допомоги у влади Куби майже не залишилося ресурсів для утримання стабільності. Однак у США визнають, що чіткого плану повалення кубинської політичної системи наразі не існує», — зазначають журналісти.

Джерела видання кажуть, що команда Трампа розраховує на внутрішні домовленості з частиною еліт, подібно як відбулося з операцією викрадення Ніколаса Мадуро, яка, за даними Вашингтона, стала можливою завдяки зраді з його близького оточення.

Паралельно американські посадовці активізували контакти з кубинською діаспорою та активістами у США, намагаючись знайти потенційних переговорників усередині самої Куби. Однак навіть прихильники жорсткої лінії визнають, що кубинська модель значно стійкіша за ситуацію у Венесуелі. Офіційна Гавана відкидає будь-які компроміси з США. Президент Мігель Діас-Канель заявляє, що країна не піде на домовленості під тиском, а реальна влада, як і раніше, зосереджена в руках Рауля Кастро.

Довідка: 1961 року на Кубі відбулася революція, результатом якої стало проголошення соціалістичного режиму та принципу «одна держава, одна партія». Президент Куби Мігель Діас-Канель — його термін закінчується 2028 року.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня в Каракасі за наказом президента США Дональда Трампа вгатили по військових об’єктах країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також у змові проти США.

