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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп побачив в Україні шанс для себе: Клімкін пояснив, чому США змінюють ставлення до РФ

Ексглава МЗС Павло Клімкін розповів, чому Дональд Трамп змінив настрій щодо України та як це може вплинути на переговори з Росією.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Трамп побачив в Україні шанс для себе: Клімкін пояснив, чому США змінюють ставлення до РФ

Зміна ставлення президента США Дональда Трампа до України / © Associated Press

Зміна ставлення президента США Дональда Трампа до України пов’язана не з симпатією до Києва, а з його прагненням досягти власного політичного успіху.

Про це дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі Radio NV.

За словами Клімкіна, низка західних лідерів, які останнім часом спілкувалися з Трампом, помітили зміну його настроїв щодо України.

«Багато лідерів західних, які розмовляли з Трампом, відчули, якщо не зміну риторики, то зміну настрою. Чи ця зміна є сталою історією? Це кепське питання, бо це може змінитися за 15 хвилин», — зазначив дипломат.

На думку ексміністра, зараз для Трампа важливо переключити увагу з Ірану, де він поки що не може продемонструвати переконливих результатів.

Клімкін пояснив, що американський президент шукає можливість показати власний успіх на міжнародній арені, а ситуація навколо України може стати для нього таким шансом.

«Він відчув, що зміна балансів у нас на фронті й не тільки на фронті може принести йому цю історію. Думаю, найближчими місяцями він буде дуже цілеспрямовано цим займатися», — сказав дипломат.

Водночас Клімкін застеріг, що позитивні сигнали з боку Вашингтона не означають безумовної підтримки України.

«Це не означає тільки плюси для нас, оскільки в якийсь момент він знову може вдатися до різних методів тиску», — наголосив він.

На переконання ексміністра, для Трампа Україна стала можливістю не лише зміцнити власні політичні позиції, а й отримати додаткові важелі впливу на Росію.

Україна вступає у нову фазу переговорного процесу

Клімкін також зазначив, що Україна вступає у нову фазу переговорного процесу. За його словами, успішні удари по російському тилу продемонстрували спроможність Києва змінювати ситуацію на полі бою, а це створює додаткові аргументи у діалозі зі США.

Дипломат вважає, що зараз українській стороні важливо показати Дональду Трампу, що підтримка України відповідає не лише українським інтересам, а й його власним політичним цілям.

«У нас з’явилися певні важелі. І ці важелі дуже важливо „продати“ Трампу — в сенсі пояснити, що це дає не тільки нам, а й йому», — підсумував Павло Клімкін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію та відзначив прогрес України у війні проти держави-агресорки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
238
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