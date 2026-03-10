Трамп почав робити друзям і радникам дивний подарунок: "Це є у всіх хлопців"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

79-річний президент США Дональд Трамп, відомий своєю любов’ю до дорогих костюмів Brioni, раптом став палким прихильником доволі бюджетного американського взуття бренду Florsheim. Тепер він купує ці туфлі за власні кошти та роздає їх як подарунки своєму найближчому оточенню.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Навіщо Трамп роздає взуття

Наприкінці минулого року Трамп шукав щось зручніше для щоденної роботи і зупинив свій вибір на туфлях Florsheim, які коштують близько 145 доларів. Взуття настільки йому сподобалося, що він почав масово дарувати його законодавцям, радникам Білого дому та VIP-персонам. Президент часто просто вгадує розмір ноги співрозмовника, просить помічника зробити замовлення, і вже за тиждень до Білого дому прибуває коричнева коробка з туфлями. Іноді Трамп підписує коробку або додає записку з подякою.

Серед тих, хто вже отримав такий подарунок, є віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, журналіст Такер Карлсон, а також низка інших міністрів і політиків. Деякі урядовці надягають ці туфлі неохоче. Один з міністрів навіть поскаржився, що йому довелося відкласти своє елітне взуття від Louis Vuitton.

«Це дуже смішно, тому що всі бояться не носити їх», — жартує одна з чиновниць Білого дому.

Курйози з розміром ноги та високими підборами

Цікавий інцидент стався у грудні під час зустрічі в Овальному кабінеті. Дональд Трамп звернув увагу на взуття своїх колег і різко розкритикував його, після чого запитав у кожного розмір ноги. Рубіо відповів, що носить розмір 11,5, Венс — 13, а ще один присутній політик назвав розмір 7. Тоді президент відкинувся в кріслі та заявив, що за розміром взуття можна багато чого сказати про чоловіка.

До слова, Марко Рубіо вже був знайомий із цим брендом. 2016 року, коли він змагався з Трампом за президентське крісло, політик носив чорні черевики Florsheim на підборах за 135 доларів. Тоді Трамп, чий зріст становить 190 сантиметрів, висміяв свого опонента зі зростом 178 сантиметрів за використання високих підборів.

Нагадаємо, президент США розповів, як «перекроює» світ під себе та що може його зупинити. Віе заявив, що його влада майже необмежена, а міжнародне право та договори не можуть бути стримувальним фактором для його рішень.