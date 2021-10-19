Трамп подав до суду на комітет, який розслідує кривавий штурм Капітолія: подробиці

Трамп подав до суду на комітет, який розслідує кривавий штурм Капітолія: подробиці

Трамп описав запит комітету як "майже безмежний за обсягом".

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 жовтня, подав до суду на комітет Конгресу з розслідування штурму Капітолія від 6 січня з вимогою заборонити оприлюднення пов'язаних з атакою документів.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що комітет зажадав отримати доступ до широкого спектра документів виконавчої влади, зокрема пов'язаних з розвідданими, зібраними до подій 6 січня, приготуваннями сил безпеки під час і перед нападом, мітингами прихильників Трампа, що відбулися в той день, і помилковими заявами експрезидента про те, що він переміг на виборах.

У федеральному позові Трамп описав запит комітету як "майже безмежний за обсягом". За словами експрезидента, йдеться про "понад 50 індивідуальних запитів щодо документів та інформації", які зачіпають "понад 30 осіб, зокрема й тих, хто працює в уряді і за його межами".

У зв'язку із цим колишній американський очільник вимагає заборонити Національному архіву передавати комітету записи, "не призначені для законних законодавчих цілей".

Раніше американський президент Джо Байден запевнив, що не заборонятиме публікацію інформації для комітету, тому що атака 6 січня була настільки безпрецедентною подією, що привілеї виконавчої влади не повинні враховуватися.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців і оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

Понад 550 учасників заворушень були заарештовані після нападу, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, зокрема поліцейський.

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