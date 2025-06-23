Трамп подякував Ірану за “слабку відповідь” на удари США по ядерних об’єктах

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував іранські удари по американській авіабазі в Катарі, назвавши їх “слабкою реакцією” та подякувавши Тегерану за попередження, яке дозволило уникнути жертв.

Про це президент США написав у соціальній мережі Truth.

Допис Дональда Трампа. / © Скріншот

За словами Трампа, Іран випустив 14 ракет, із яких 13 були перехоплені, а одну свідомо не збивали, оскільки вона прямувала у “небезпечному напрямку”. Американський лідер зазначив, що обстріл не призвів до втрат і спричинив мінімальні пошкодження.

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“Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об’єктів надзвичайно слабкою реакцією, якої ми й очікували, і на яку ми ефективно відповіли”, — заявив Трамп.

Він також додав: “Радий повідомити, що жоден американець не постраждав, а збитки були мінімальні”.

Окремо президент США висловив вдячність Тегерану за те, що ті заздалегідь попередили Вашингтон про удар. Це, за його словами, дозволило вчасно підготуватися та уникнути жертв.

“Найголовніше — схоже, емоції у них вичерпалися. Сподіваюсь, далі не буде ненависті”, — додав Трамп, закликавши Іран до миру і зазначивши, що готовий із ентузіазмом закликати Ізраїль до того ж.

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Раніше представник Збройних сил США повідомив, що жодна американська військова база, окрім розташованої в Катарі, не зазнала атак з боку Ірану. Йдеться про базу Ель-Удейд.