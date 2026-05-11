- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп подякував Лукашенку за "дружбу" та звільнення політв'язнів
За словами Трампа, процес звільнення став результатом прямого звернення новообраного президента Польщі Кароля Навроцького.
Президент США Дональд Трамп заявив про успішне завершення переговорів щодо звільнення п’яти політичних в’язнів у Білорусі. Серед звільнених — відомий журналіст та громадський активіст, представник польської меншини Анджей Почобут.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Завдяки моєму спеціальному президентському посланнику Джону Коулу ми змогли сильно натиснути, щоб це звільнення відбулося. Мій друг, президент Польщі Кароль Навроцький, зустрічався зі мною минулого вересня і попросив допомогти домогтися звільнення Анджея Почобута з білоруської в’язниці. Сьогодні Почобут вільний завдяки нашим зусиллям», — написав Трамп.
Він наголосив, що Сполучені Штати виконують свої зобов’язання перед своїми союзниками та друзями.
«Дякую президенту Олександру Лукашенку за його співпрацю і дружбу. Так приємно!», — додав президент США.
Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч Олександром Лукашенком після «люб’язного» вчинку. Йдеться про те, що Мінськ ухвалив рішення про помилування 250 утримуваних у Білорусі політичних в’язнів. Сталося це після того, як білоруський диктатора провів переговори з американською делегацією на чолі зі спецпосланцем США Джоном Коулом.