Трамп подякував Лукашенку за "дружбу" та звільнення політв'язнів

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про успішне завершення переговорів щодо звільнення п’яти політичних в’язнів у Білорусі. Серед звільнених — відомий журналіст та громадський активіст, представник польської меншини Анджей Почобут.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Завдяки моєму спеціальному президентському посланнику Джону Коулу ми змогли сильно натиснути, щоб це звільнення відбулося. Мій друг, президент Польщі Кароль Навроцький, зустрічався зі мною минулого вересня і попросив допомогти домогтися звільнення Анджея Почобута з білоруської в’язниці. Сьогодні Почобут вільний завдяки нашим зусиллям», — написав Трамп.

Він наголосив, що Сполучені Штати виконують свої зобов’язання перед своїми союзниками та друзями.



«Дякую президенту Олександру Лукашенку за його співпрацю і дружбу. Так приємно!», — додав президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч Олександром Лукашенком після «люб’язного» вчинку. Йдеться про те, що Мінськ ухвалив рішення про помилування 250 утримуваних у Білорусі політичних в’язнів. Сталося це після того, як білоруський диктатора провів переговори з американською делегацією на чолі зі спецпосланцем США Джоном Коулом.

