Трамп подякував Путіну після того, як не отримав Нобелівську премію

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, сподівання якого отримати Нобелівську премію миру сьогодні, 10 жовтня, не справдилися, подякував російсьькому президенту Володимиру Путіну.

Свою подяку американський лідер висловив господарю Кремля у власній соцмережі Truth Social за його висловлювання про Нобелівську премію.

Раніше Путін заявив, що Нобелівський комітет «втратив авторитет», оскільки, за його словами, нагороджує «тих, хто нічого не зробив для миру».

У відповідь Дональд Трамп подякував Путіну за ці слова, зазначивши, що той «правильно сказав».

Як повідомлялося раніше, Путін полестив Трампові, цинічно заявивши, що американський президент «багато робить» для врегулювання війни в Україіні.

«Гідний чи не достойний чинний президент США Нобелівської премії — я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоби вирішити такі складні, роками а той десятиліттями триваючі кризи. Я знаю, стосовно кризи (війни — ред.) в Україні він щиро прагне цього», — сказав господар Кремля.

У четвер, 9 жовтня, напередодні оголошення Нобелівським комітетом лауреата премії миру, президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що йому вдасться закінчити війну Росії проти України.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Її нагородили за «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели». Мачадо, яка виступає проти режиму Ніколаса Мадуро, раніше також отримала премію з прав людини від Ради Європи.