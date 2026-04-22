Президент США Дональд Трамп

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа шукає способи покарати союзників, які відмовилися підтримати Білий дім у війні з Іраном. Для цього начебто може бути використаний поділ країн НАТО на «неслухняних і зразкових».

Про це пише видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів та чиновника Міноборони США.

За інформацією джерел видання, цей поділ буде базуватися на огляді внесків країн-членів до Альянсу.

Реклама

Ще у грудні минулого року міністр оборони Піт Гегсет озвучив загальну ідею.

«Зразкові союзники, які активізуються, як-от Ізраїль, Південна Корея, Польща, дедалі більше Німеччина, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. Союзники, які все ще не зроблять свій внесок у колективну оборону, зіткнуться з наслідками», — сказав він.

Під час військової операції проти Ірану Білий дім чітко заявив про своє розчарування союзниками.

«Хоча Сполучені Штати завжди були поруч з нашими так званими союзниками, країни, які ми захищаємо тисячами військовослужбовців, не були поруч з нами протягом усієї операції „Епічна лють“. Президент Трамп чітко висловив свою думку щодо цієї несправедливої динаміки, і, як він сказав, Сполучені Штати пам’ятатимуть», — сказала речниця Білого дому Анна Келлі.

Реклама

Наразі незрозуміло, які країни належать до якої категорії, які будуть наслідки для краї та чи знає генсек НАТО Марк Рютте про ці зусилля.

Politico зауважує, що існує мало інших альтернатив для виведення американських військ з Європи, тому будь-який потенційний план, ймовірно, передбачатиме їх переміщення з однієї країни до іншої. Навіть тоді переведення може виявитися дорогим і трудомістким.

За словами двох європейських чиновників, знайомих з планом, ця концепція може дати США можливість відмовитися від розгортання військ, спільних навчань або продажу військової техніки від сприйнятих як «поганих» союзників і передати їх «хорошим».

Хто належить до «хороших» і «поганих» країн НАТО

Як зазначає видання, Румунія та Польща можуть стати одними з найбільших бенефіціарів цієї політики Білого дому, оскільки обидві країни залишаються в прихильності президента Трампа.

Реклама

Польський уряд, який є одним з найбільших оборонних інвесторів НАТО, вже оплачує майже всі витрати на розміщення 10 000 американських військовослужбовців, розміщених там. А нещодавно розширена румунська авіабаза імені Михайла Когелнічану, яку країна дозволила США використовувати для повітряної війни в Ірані, має місце для розміщення більшої кількості американських військ.

Окрім того, Румунія та кілька менших країн НАТО дозволили США використовувати свої авіабази під час операції проти Ірану. Зокрема, Болгарія підтримувала американську логістику на Близькому Сході.

Водночас Іспанія та такі союзники, як Велика Британія та Франція, або відхилили, або затримали запити США про допомогу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на союзників по НАТО, вимагаючи військового втручання для розблокування Ормузької протоки. Проте європейські партнери відкрито відмовляються від участі в конфлікті на Близькому Сході.