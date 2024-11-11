Трамп зателефонував Путіну: скандальні нюанси, заява Кремля і реакція України

Новообраний президент США Дональд Трамп провів першу після виборів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом Росія підняла в Україні бомбардувальники у повітря, однак цього разу масованої атаки, на щастя, не трапилося. Всі деталі гучних подій розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Повідомляється, що про це заявило американське видання The Washington Post з посиланням на власні джерела. Стверджується, що під час телефонної розмови, яку Трамп вів зі своєї резиденції у Флориді, він порадив російському диктаторові не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі. Трамп нібито висловив зацікавленість у подальших контактах, щоб обговорити "швидке вирішення війни в Україні", повідомили журналістам на умовах анонімності особи, що знали про цю розмову.

"Дзвінок, про який раніше не повідомлялося, відбувається на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить світову дипломатичну шахівницю союзників і супротивників США".

Примітно, що після цього Росія підняла у повітря 8 бомбардувальників, які згодом "здійснили пуски ракет". І звичайно ці ракети полетіли б у бік України, однак пізніше моніторингові Telegram-канали написали, що пуски були імітаційними, бо ракети у повітряному просторі України не зафіксовані. Згодом усі борти ТУ-95мс розвернулись у напрямку аеродромів базування, а літаки Міг-31К здійснили посадку. Цікаво, що цим хотів сказати Путін? Чекаємо на ваші коментарі.

Примітно, що за інформацією видання The Washington Post, влада України знала про дзвінок Трампа до Путіна і не заперечувала проти проведення розмови. Українські чиновники нібито зрозуміли, що Трамп буде взаємодіяти з російським диктатором з приводу дипломатичного вирішення проблеми України. Однак, згодом стало відомо, що Києму не повідомляли про першу розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним, пише Reuters. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Київ нічого не знав про потенційну розмову між Трампом та Путіним. Цитую: "Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачуваний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка".

Ба більше, прессекретар бункерного Пєсков заперечив проведення розмови Путіна і Трампа. Він запевнив, що наразі немає конкретних планів організації телефонної розмови між російським диктатором Володимиром Путіним та новообраним президентом США Дональдом Трампом, пишуть росЗМІ. «Це найбільш наочний приклад якості інформації, яка публікується іноді у шановних виданнях. Це не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, хибна інформація», – сказав речник російського диктатора.

Заяви Трампа

Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Він заявляв, що взагалі війни б не було, якщо б він сидів за овальним столом у Білому домі.

Утім, як саме, – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї. Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" після того, як приступить до роботи у Білому домі. Примітно, що прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що під час першого тижня роботи Трампа буде видавати десятки указів.

Розмова Зеленського та Трампа

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, але не став розголошувати подробиці цієї розмови. Водночас Зеленський повідомив, що вони з Трампом домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю". Цитую: "У мене була чудова розмова з президентом Дональдом Трампом і я привітав його з історичною переконливою перемогою – завдяки його чудовій кампанії цей результат став можливим. Я похвалив його родину та команду за чудову роботу. Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру"

Куди ж без Ілона Маска

Примітно, що пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що мільярдер і винахідник Ілон Маск, який останнім часом активно критикує Україну, брав участь у телефонній розмові Зеленського і Трампа після виборів. Про це повідомив портал Axios. За інформацією видання, Ілон Маск також запевнив Зеленського, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink. Як зазначає Axios, участь Ілона в розмові вказує, наскільки впливовим він може стати в другій адміністрації Трампа. Ба більше, згодом Ілон Маск натякнув, що війна в Україні скоро закінчиться. "Безглуздим вбивствам скоро прийде кінець. Під постом Nesweek про «мирний план Трампа» він залишив комент «Безглуздим вбивствам скоро прийде кінець. Час для підбурювачів війни та спекулянтів вичерпано». А як ви думаєте, що цим хотів сказати ілон Маск? Напишіть нам у коментарях. Нагадаю, що цей "план" передбачає замороження війни в Україні. Зокрема створення демілітаризованої зони із розміщенням британських та європейських військ. Крім того, за цим планом, захоплені землі залишаться під контролем РФ, а інтеграція України до НАТО призупиниться на 20 років.

Семимильними кроками

Свою думку щодо завершення війни в Україні висловив і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. "Ми наблизилися до миру не на крок, а відразу на сім миль", - прокоментував політик результати американських виборів. З його слів, зараз всі "роздумують про те, як Трамп досягне миру" в Україні.

Що кажуть експерти

Водночас американський політолог Адріан Каратницький вважає, що адміністрація Трампа не прийме умови російського "фюрера" Володимира Путіна. Команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядає можливість"балтійського варіанта" стосовно тимчасово окупованих Росією територій України. Цитую: "Думаю, вони хочуть припинення вогню, завершення активної фази війни. Очевидно, що прийняття обома сторонами територіального розподілу, який є, але без визнання анексії Росією загарбаних територій та з пошуком інших способів їхнього повернення". З його слів, це такий "балтійський варіант". Він пояснює, що Америка не визнаватиме окуповані території частиною Росії та продовжить санкції, але водночас відстрочить українське членство в НАТО, "як пишуть, на 20 років". На думку Каратницького, російські умови до мирного врегулювання теж зміняться. На переконання Каратницького, адміністрація Трампа не прийме умови російського "фюрера" Володимира Путіна. Зокрема, про демілітаризацію України. Говорячи про можливі важелі впливу Вашингтона на Путіна, експерт каже про російські активи у Європі, які Трамп може змусити спрямувати на потреби України. Головним чином - на закупівлю американської зброї. Дональд Трамп не піде на "капітуляцію України" ще й через позицію Європи, наголосив Каратницький. Адже політик не захоче створювати кризу у відносинах між США і Європою," бо Америка шукає також альянсів для подальшої гри з Китаєм" і протистояння загрозам з боку недемократичних країн. За словами Каратницького, всередині Республіканської партії зберігається великий вплив традиційного крила, сформованого" в епоху Рейгана" (близько 50% виборців Трампа), яке цитую: "дуже негативно ставиться до Путіна".

Путін про Україну

Нещодавно Путін виступив на засіданні Міжнародного дискусійного клубу “Валдай”, де заявив, що Україна має стати нейтральною, а її кордони мають проходити там, де «забажають люди»! Путін вкотре заявив, що Росія готова до мирних переговорів щодо України, назвав умову для “добросусідства” і заговорив про “нові кордони”.

Також російський диктатор стверджував, що Україні потрібне не перемир'я "на півгодини чи півроку", а умови для довгострокового врегулювання. Він назвав умовою для “добросусідства” з РФ нейтральний статус України. "Якщо нейтралітету не буде, то важко буде уявити якісь добросусідські відносини між РФ та Україною", – заявив Путін. За його словами, Росія нібито поважала кордони України саме як нейтральної держави. При цьому Путін нахабно стверджував, що прагне, щоб Україна “стала незалежною, суверенною державою” і називав російський та український народ “братськими”, попри “сьогоднішні трагічні події”.

За словами Путіна, Росія готова до мирних переговорів, але не на базі "забаганок" Києва, а на базі "Стамбула" та цитую: “реалій сьогоднішнього дня”. Таким чином Путін вкотре запропонував українцям погодитися на капітуляцію.

Нагадаємо, у США буде проведена найбільша операція з депортації нелегальних мігрантів. Дональд Трамп оголосив, що колишній директор ICE, Том Гоман, приєднається до його адміністрації та буде відповідати за депортацію нелегальних мігрантів та безпеку на кордонах США.

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