Трамп погрожує купити Гренландію: прем'єр-міністерка Данії кличе на розмову президента США

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що має намір поговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом на тлі його заяв про бажання взяти під контроль Гренландію.

Про це повідомляє видання Politico.

"Ми запропонували розмову з Трампом, і я очікую, що вона відбудеться", — сказала вона журналістам.

Прем'єрка Данії також додала, що Трамп поки не відповів на її запит.

Водночас вона зазначила, що немає "жодних підстав вважати, що новообраний президент США планує вторгнення до Гренландії, і підкреслила тісну співпрацю між двома союзниками по НАТО".

Що передувало:

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що "володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю". Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію для національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість використання військових дій для придбання Гренландії.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону Гренландії, а також змінила королівський герб.

Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде суб’єктом Сполучених Штатів. Щоправда, Данія нічого продавати не збирається, і гроші їй не потрібні.

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