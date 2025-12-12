Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично погодила українські удари по «тіньовому флоту» Росії.

Про це пише The Atlantic з посиланням на неназваних американських та українських чиновників.

Видання зауважило, що попередній господар Білого дому Джо Байден виступав проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, вважаючи, що це призведе до ескалації.

Однак з приходом адміністрації Трампа політика змінилася. Чинний президент США начебто не заперечував проти ударів, а в деяких випадках навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження об’єктів російської енергетики.

За інформацією The Atlantic, незважаючи на публічну риторику про бажання «мирного врегулювання», Трамп підтримав зусилля України щодо заподіяння збитків російській нафтовій галузі.

Видання нагадало в цьому контексті, що у жовтні адміністрація Трампа запровадила санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу», що паралізувало частину російського експорту та призвело до зниження цін на російську нафту.

При цьому США визнають ризики для глобального ринку, але вважають удари важливим інструментом тиску на Путіна.

Як зазначає видання, Вашингтон розраховує, що ослаблення нафтової логістики Росії змусить Кремль активніше шукати шляхи переговорів.

Колишній український міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який раніше виступав проти атак на цивільні судна, тепер вважає таку ескалацію виправданою. «Якщо це змусить Путіна сісти за стіл переговорів, карту можна розіграти», — сказав він.

За останні тижні Сили оборони України уразили п’ять танкерів «тіньового флоту», які перевозили російську нафту. Відповідальність за атаки в Чорному морі взяла на себе СБУ.

Москва пригрозила дзеркальними ударами по суднах, які перевозять українські товари.

Протистояння призвело до стрибка цін страхування суден.

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці Центру «Альфа» Служби безпеки України атакували дронами російську нафтовидобувну платформу у Каспійському морі.

Минулої ночі, 12 грудня, підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших російських підприємств нафтопереробної промисловості — завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославській області РФ.