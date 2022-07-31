Трамп поховав колишню дружину на території гольф-клубу, щоб отримати пільги на податки - ЗМІ

Земельні ділянки в Нью-Джерсі, призначені для використання як кладовища, не обкладаються податком на майно

Експрезидент США Дональд Трамп поховав свою першу дружину на території власного гольф-клубу, щоб скористатися податковою пільгою.

Про це пише Daily Mail.

Земельні ділянки в Нью-Джерсі, призначені для використання як кладовища, не обкладаються податком на майно, прибутком або продажем.

Івану поховали на ділянці біля першого поля для гольфу.

Поховання дружини Трампа на території гольф-клубу прокоментувала професорка соціології і податковий дослідник Брук Харрінгтон.

"Я перевірила податковий кодекс штату Нью-Джерсі, і, друзі... Це потрійне ухилення від сплати податків. Майно, прибутковий податок та податок з продажу – все виключено", – написала вона.

Раніше Трамп призначив цю ділянку фермою, щоб отримати додаткові податкові пільги. У 2014 році організація Трампа отримала дозвіл на 10 поховань на цій землі.

Нагадаємо, перша дружина Трампа і матір трьох його дітей Івана померла в результаті нещасного випадку. Управління судово-медичної експертизи Нью-Йорка зазначило, що вона оступилася і впала зі сходів у своєму будинку. Івана отримала сильні травми, які були несумісні з життям.

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