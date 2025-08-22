- Дата публікації
Трамп поговорив з Путіним про удар по американському заводу на Закарпатті
Американський президент не деталізував обставин та змісту своєї розмови з господарем Кремля.
Президент США Дональд Трамп поговорив з російським президентом Володимиром Путіним з приводу ракетного удару держави агресорки по заводу американської компанії в місті Мукачеві Закарпатської області.
Про це він повідомив на брифінгу в Білому домі у п’ятницю, 22 серпня, передає Clash Report.
При цьому Трамп не деталізував обставин та змісту цієї розмови.
«Я сказав йому [президенту РФ Володимиру Путіну], що мене це не влаштовує», — сказав він.
