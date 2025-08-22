Трамп поговорив з Путіним про удар по американському заводу на Закарпатті

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поговорив з російським президентом Володимиром Путіним з приводу ракетного удару держави агресорки по заводу американської компанії в місті Мукачеві Закарпатської області.

Про це він повідомив на брифінгу в Білому домі у п’ятницю, 22 серпня, передає Clash Report.

При цьому Трамп не деталізував обставин та змісту цієї розмови.

«Я сказав йому [президенту РФ Володимиру Путіну], що мене це не влаштовує», — сказав він.