Трамп поговорив з Путіним про удар по американському заводу на Закарпатті

Американський президент не деталізував обставин та змісту своєї розмови з господарем Кремля.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поговорив з російським президентом Володимиром Путіним з приводу ракетного удару держави агресорки по заводу американської компанії в місті Мукачеві Закарпатської області.

Про це він повідомив на брифінгу в Білому домі у п’ятницю, 22 серпня, передає Clash Report.

При цьому Трамп не деталізував обставин та змісту цієї розмови.

«Я сказав йому [президенту РФ Володимиру Путіну], що мене це не влаштовує», — сказав він.

