Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп колись погрожував російському диктатору Володимиру Путіну «розбомбити Москву до бісової матері», аби стримати його від вторгнення до України.

Про це повідомляє телеканал CNN, який отримав аудіозапис закритого зібрання донорів 2024 року.

«Путіну я сказав: якщо ви ввійдете до України, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, у мене немає вибору. А потім Путін сказав: я тобі не вірю. Але він повірив мені на 10%», — розповів Трамп, згідно з аудіозаписом.

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Як зазначає CNN, пізніше він стверджував, що передав аналогічне попередження лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, сказавши йому, що «США розбомблять Пекін».

Аудіозаписи заходів зі збору коштів на 2024 рік у Нью-Йорку та Флориді отримали журналісти Джош Доусі, Тайлер Пейджер та Айзек Арнсдорф, які детально описали деякі з них у своїй новій книзі «2024». Штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів, пише CNN.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що невдоволений переговорами з Володимиром Путіним про припинення війни РФ проти України, бо той «завжди дуже милий, але виявляється, це нічого не означає», тому він «серйозно розглядає» санкції.

Президент США повторив, що він «дуже незадоволений» Путіним після їхньої телефонної розмови 3 липня. Крім того, Трамп звинуватив президента РФ у тому, що той вбиває «занадто багато людей», зокрема власних солдатів.

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