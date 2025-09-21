ТСН у соціальних мережах

69
1 хв

Трамп погрожує Афганістану «поганими речами» і вимагає повернути США доступ до бази Баграм

Трамп погрожує владі Афганістану «дуже поганими речами» у випадку відмови.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп звернувся до влади Афганістану з вимогою повернути авіабазу Баграм, погрожуючи «дуже поганими речами» у випадку відмови.

Відповідний пост президент США опублікував у соціальній мережі Trush Social.

«Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував — Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі», — написав Трамп у своєму дописі.

У цьому пості президент США підкреслив, що саме його країна збудувала дану авіабазу, тому має право на її використання.

Водночас він не уточнив, які саме кроки планує у разі відмови Афганістану.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що США намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані.

Пізніше у «Талібані» відповіли, що виступають категорично проти можливості повернення американських військових на територію Афганістану.

