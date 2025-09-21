- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 69
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп погрожує Афганістану «поганими речами» і вимагає повернути США доступ до бази Баграм
Трамп погрожує владі Афганістану «дуже поганими речами» у випадку відмови.
Президент США Дональд Трамп звернувся до влади Афганістану з вимогою повернути авіабазу Баграм, погрожуючи «дуже поганими речами» у випадку відмови.
Відповідний пост президент США опублікував у соціальній мережі Trush Social.
«Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував — Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі», — написав Трамп у своєму дописі.
У цьому пості президент США підкреслив, що саме його країна збудувала дану авіабазу, тому має право на її використання.
Водночас він не уточнив, які саме кроки планує у разі відмови Афганістану.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що США намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані.
Пізніше у «Талібані» відповіли, що виступають категорично проти можливості повернення американських військових на територію Афганістану.