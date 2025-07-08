Трамп погрожує Казахстану 25% митами та назвав умови їх незастосування

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 25% мито на всі без винятку товари з Казахстану, якщо країна не перенесе частину свого виробництва на територію США.

Відповідний лист, адресований президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

«З 1 серпня 2025 року ми запроваджуємо мито в розмірі 25% на всі без винятку товари з Казахстану, які ввозять у США», — зазначено в листі.

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У документі підкреслюється, що зазначений рівень мит є «набагато меншим за той», який, за словами Трампа, потрібен для «усунення диспропорції торгового дефіциту» між двома країнами.

Крім того, у листі йдеться про те, що відносини між США і Казахстаном є «далеко не взаємними». Зокрема, наголошується, що Сполучені Штати більше не готові миритися зі стійкими торговельними дефіцитами, зумовленими політикою Астани та наявністю торговельних бар’єрів.

«Якщо Казахстан побудує підприємства або вироблятиме продукцію безпосередньо у США — мита запроваджено не буде», — запевнив Трамп.

Він також додав, що Білий дім готовий «швидко, професійно і в звичайному порядку» схвалити відповідні проєкти на території Сполучених Штатів.

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Примітно, що аналогічні листи також були надіслані урядам Малайзії, Лаосу, ПАР і М’янми.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп оголосив 25% мита проти ключових союзників — Японії та Південної Кореї.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що мито на імпорт сталі буде підвищено з нинішніх 25% до 50%.