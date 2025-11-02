Трамп погрожує Нігерії військовим втручанням після переслідування християн

Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розпочати військове втручання в Нігерії, якщо влада країни не зупинить переслідування християн.

«Якщо уряд Нігерії й надалі дозволятиме вбивства християн, США негайно припинять усю допомогу Нігерії і, можливо, просто увійдуть … з готовністю до застосування зброї, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі звірства», — написав Трамп у соцмережі Truth Social, - повідомляє Укрінформ.

Політик також додав, що у разі атаки вона буде «швидкою, жорсткою й красивою», порівнявши її з діями терористів проти християн.

На заяву Трампа відреагував президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу. Він наголосив, що країна не підтримує релігійних переслідувань і гарантує свободу віросповідання для всіх громадян.

«Свобода віросповідання та толерантність були і залишаються основоположними рисами нашої ідентичності», — зазначив Тінубу.

Нігерія є однією з найбільш релігійно поділених країн світу — приблизно порівну між християнами та мусульманами. На її території діють радикальні ісламістські угруповання, зокрема «Боко Харам», які неодноразово здійснювали напади на християнські громади.

США вже вносили Нігерію до списку країн, що викликають занепокоєння через порушення свободи віросповідання, однак у 2023 році цей статус було знято.

