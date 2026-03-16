Трамп погрожує союзникам по НАТО і вимагає допомогти у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо союзники не нададуть допомогу у забезпеченні безпеки Ормузької протоки, альянс може зіткнутися з серйозними проблемами в майбутньому.

Про це повідомляє Financial Times.

В інтерв’ю виданню Трамп наголосив, що Європа та Китай значною мірою залежать від нафти з Перської затоки, тоді як Сполучені Штати менш уразливі до такого ризику.

За словами американського президента, союзники мають діяти спільно для захисту стратегічно важливого морського шляху, через який транспортується приблизно п’ята частина світового постачання нафти.

«Якщо не буде відповіді або якщо вона буде негативною, я думаю, що це буде дуже погано для майбутнього НАТО», — наголосив Трамп.

Він також заявив, що може відкласти запланований саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб чинити тиск на Пекін і домогтися розблокування протоки.

За словами Трампа, Китай отримує близько 90% своєї нафти саме через цей водний шлях, тому Пекін має долучитися до забезпечення його безпеки.

Крім того, президент США закликав союзників спрямувати мінні тральщики та військові підрозділи для протидії загрозам поблизу іранського узбережжя.

«Ми завдаємо їм сильного удару. У них нічого не залишається, окрім як створювати невеликі проблеми в протоці, але ці люди є бенефіціарами, і вони повинні допомагати нам контролювати ситуацію», — заявив він.

Трамп також стверджує, що США та Ізраїль за останні два тижні фактично знищили військовий потенціал Ірану.

«У них немає ні флоту, ні ППО, ні ВПС, усе зникло. Єдине, що вони можуть зробити — створити невеликі проблеми з мінами», — сказав президент США.

Він також попередив про готовність нових ударів по острову Харг, який є ключовим центром експорту іранської нафти, а також по всій нафтовій інфраструктурі Ірану.

Коментуючи можливу підтримку Росії, яка нібито могла надавати Ірану супутникові дані для наведення на американські та ізраїльські системи, Трамп відповів неоднозначно.

«Важко сказати: „Що ви робите?“, коли ми робимо те саме», — наголосив він, додавши, що США також допомагали Україні, надавши 350 мільярдів доларів фінансової та матеріальної підтримки.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай допомагають Тегерану, зокрема в межах військового співробітництва.

Ми раніше інформували, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який зник із публічного простору після ударів США та Ізраїлю, нібито перебуває в Москві.