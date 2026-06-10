Трамп погрожує відновити удари по Ірану: що його розлютило

Трамп пригрозив Ірану масштабними і потужними бомбардуваннями / © Getty Images

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США найближчим часом можуть поновити масштабні бомбардування Ірану.

Про це він сказав під час розмови з журналістами у Білому домі.

За словами Трампа, у відповідь на збиття американського гелікоптера Apache поблизу Ормузької протоки «США завдадуть по них ударів, дуже потужних ударів».

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«Зважаючи на ситуацію з гелікоптером, думаю, у нас є на це право. Вони збили дуже видатний вертоліт — насправді неймовірну машину. Спершу вони говорили, що не робили цього, а потім визнали, що зробили. Бомба була у вертольоті. Вона не вибухнула. Вертоліт горів, але бомба не здетонувала. Там були лише ці двоє хлопців. Вони вміли літати, але дуже пощастило. А потім ми відправили безпілотний катер, який рухався на дуже високій швидкості. Але це була чудова рятувальна операція», — розповів у своїй манері Трамп.

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Він пояснив, що дав Ірану «перепочинок» на прохання Пакистану.

Крім того, Трамп заявив, що Штати «дуже близькі» до досягнення угоди з Іраном, але звинуватив близькосхідну країну в тому, що вона хоче виставити США дурнем.

«Я працюю з Іраном вже кілька місяців, і вони повинні підписати цю угоду. Це гарна угода. Це не дає їм права мати ядерну зброю. Фактично, це повністю забороняє їм будь-коли мати ядерну зброю», — сказав він.

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Нагадаємо, двох членів екіпажу Apache було врятовано морським безпілотником під час першої подібної операції, проведеної американськими військовими. Вони не постраждали внаслідок аварії.

Також ми писали, що Ізраїль проігнорував прохання Трампа та атакував Іран.

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