Трамп пояснив, чому не поспішає укладати угоду з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка угода з Іраном залежить виключно від його рішення, і стверджує, що Вашингтон не поспішатиме з переговорами.

Про це повідомляє BBC.

«Чи буде досягнуто угоди, чи ні, повністю залежить від мене, і якщо будуть новини, то це будуть лише хороші новини — я не укладаю поганих угод», — сказав американський лідер у телефонному інтерв’ю ABC News.

Трамп відмовився надати подробиці щодо змісту переговорів, але заявив, що вони «проходять упорядковано та конструктивно».

При цьому господар Білого дому оголосив, що морська блокада, запроваджена проти Ірану, залишатиметься чинною до підписання та затвердження угоди.

Президент США заявив, що він закликав американських представників, які брали участь у переговорах, не поспішати з укладанням угоди з Іраном.

«Ми не поспішатимемо укладати угоду, бо час на нашому боці», — сказав він.

Дональд Трамп підтвердив позицію Вашингтона щодо іранської ядерної програми та заявив, що Іран не може «розробляти або купувати» ядерну зброю.

Пізніше американський президент опублікував повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social, в якому оголосив, що «однією з найгірших угод, які коли-небудь укладала наша країна, була ядерна угода з Іраном, запропонована та підписана Бараком Хусейном Обамою та аматорами адміністрації Обами.

«Це був прямий шлях до розробки Іраном ядерної зброї. Це не стосується угоди, яку зараз укладає з Іраном адміністрація Трампа — насправді, все навпаки!» — йдеться у дописі президента США.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що є шанс укласти угоду про припинення війни на Близькому Сході вже через декілька днів.

Водночас видання Axios з посиланням на двох американських чиновників повідомило, що у Вашингтоні обговорюють можливість нового удару по Ірану, адже переговори не приносять очікуваного результату.

