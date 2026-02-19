Трамп пояснив, чому чекав на Нобелівську премію під час Ради миру

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час виступу на установчому засіданні Ради миру у Вашингтоні помилково очікував оголошення про надання йому Нобелівської премії миру.

Про це він повідомив під час виступу на відкритті засідання Ради миру, звертаючись до світових лідерів.

За словами американського лідера, побачивши у тексті промови згадку про Норвегію, він сподівався почути звістку про престижну нагороду.

Реклама

«Коли я побачив цю записку — "Я радий повідомити, що Норвегія" — я подумав, що вони збираються сказати, що дають мені Нобелівську премію… І я кажу: "О, чудово, я отримаю Нобелівську премію! Нарешті, нарешті вони все зрозуміли"», — розповів Дональд Трамп.

Попри першочергові очікування президент США запевнив присутніх, що наразі нагороди не є його пріоритетом. Він підкреслив, що повністю зосереджений на гуманітарних цілях та врегулюванні конфліктів.

«Але мені байдуже. Мені байдуже до Нобелівської премії. Мені важливо рятувати життя, щоб ви розуміли», — додав він.

Варто зауважити, що процедура присудження Нобелівської премії миру не залежить від уряду Норвегії. Рішення ухвалює незалежний Нобелівський комітет в Осло, до складу якого входять п’ять осіб, обраних норвезьким парламентом.

Реклама

Нагадаємо, у четвер, 19 лютого, Дональд Трамп провів у Вашингтоні перше засідання Ради миру для Гази за участю представників понад 20 держав.

Як повідомлялося раніше, статут Ради миру передбачає, що Трамп буде першим головою виконавчого комітету з правом вето на будь-які рішення.

Також повідомлялося, що лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо віддала Трампу свою Нобелівську премію миру. Американський лідер назвав це «жестом взаємоповаги».

Президент США неодноразово заявляв про своє прагнення здобути цю нагороду і під час обох президентських термінів намагався заручитися підтримкою норвезького Нобелівського комітету.