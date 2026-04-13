Трамп пояснив, чому опублікував зображення себе в образі Ісуса (фото)

Президент США пояснив, навіщо поширив фото в образі Ісуса.

Автор публікації
Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував появу в Мережі резонансного зображення, на якому він представлений у релігійній постаті, схожій на Ісуса Христа. У відповідь на запитання репортера він підтвердив факт публікації, проте заперечив релігійний підтекст.

Про це повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп пояснив, що сприймав ілюстрацію як відображення медичної допомоги. За його словами, він вважав, що на фото зображений як лікар.

«Я розмістив її, і я думав, що це був я в ролі лікаря. Це було пов’язано з Червоним Хрестом», — заявив президент.

На опублікованому зображенні видно, що Трамп кладе руку на голову хворого чоловіка, що лежить у ліжку. Поруч зображені люди, що моляться, медсестра та військові, а на фоні видніються американський прапор і літаки.

Допис Дональда Трампа / © соцмережі

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що після завершення операції в Ірані США можуть повернутися до питання Куби та її політики.

