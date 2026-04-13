Трамп пояснив, чому опублікував зображення себе в образі Ісуса (фото)

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував появу в Мережі резонансного зображення, на якому він представлений у релігійній постаті, схожій на Ісуса Христа. У відповідь на запитання репортера він підтвердив факт публікації, проте заперечив релігійний підтекст.

Про це повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп пояснив, що сприймав ілюстрацію як відображення медичної допомоги. За його словами, він вважав, що на фото зображений як лікар.

«Я розмістив її, і я думав, що це був я в ролі лікаря. Це було пов’язано з Червоним Хрестом», — заявив президент.

На опублікованому зображенні видно, що Трамп кладе руку на голову хворого чоловіка, що лежить у ліжку. Поруч зображені люди, що моляться, медсестра та військові, а на фоні видніються американський прапор і літаки.

