Трамп пояснив, коли поверне санкції проти російської нафти

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він поверне санкції проти російської нафти тоді, коли стабілізується ситуація у світі з енергоносіями.

Про це він заявив у своєму інтервʼю телеканалу NBC News.

Він заявив, що наразі він хоче, щоб нафта була доступна всюди.

«Я хочу, щоб у всього світу була нафта. Я хочу, щоб у нас була нафта», — пояснив він своє рішення скасувати санкції.

