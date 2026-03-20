Трамп пояснив різницю між США та Іраном після 3 тижнів війни

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про значні здобутки у війні проти Ірану, наголосивши, що основні військово-морські ресурси Ірану були знищені протягом кількох днів.

Про це він сказав на церемонії вручення Кубку головнокомандувача футбольній команді курсантів Військово-морської академії США, яку транслював канал CNBC.

«Різниця між ними [Іраном] та нами [Сполученими Штатами] полягає в тому, що два тижні тому у них був флот. У них його більше немає», — заявив Трамп.

За його словами, 58 кораблів іранського флоту було потоплено за два дні і тепер вони всі «на дні моря».

«А в нас — найбільший флот у світі», — похвалився американський президент.

Дональд Трамп повторив, що метою Вашингтона у військовій операції на Близькому Сході залишається запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.

«Ми не дозволимо їм мати ядерну зброю, бо якби вона у них була, вони б її використали», — сказав він, повторюючи виправдання війни, яке, на думку його критиків, не підтверджується фактами.

При цьому президент США сказав, що зробити це, тобто унеможливити отримання Іраном ядерної зброї, повинні були ще його попередники.

