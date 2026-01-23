Трамп пояснив рух великої флотилії ВМС США у бік Ірану

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати направляють у напрямку Ірану значні сили Військово-морських сил через загострення ситуації після низки протестів у країні.

Про це він сказав журналістам на борту літака під час повернення з Давоса, передає CNN.

За словами Трампа, американські кораблі рухаються «про всяк випадок», а у бік Ірану прямує «велика флотилія».

«Чимало наших кораблів рухаються в тому напрямку - про всяк випадок... Велика флотилія рухається, і ми подивимося, що буде далі. У нас велика сила рухається у бік Ірану», — підкреслив президент США.

Також Трамп заявив, що волів би уникнути застосування сили та не допустити ескалації.

«Я б волів, щоб нічого не сталося, але ми дуже уважно за ними спостерігаємо», — додав він.

У повідомленні зазначається, що авіаносна ударна група США має прибути на Близький Схід найближчими днями.

Нагадаємо, раніше аятола Алі Хаменеї підтвердив, що внаслідок протестів в Ірані загинули «кілька тисяч» людей, однак категорично відкинув провину силовиків.