Трамп пояснив рух великої флотилії ВМС США у бік Ірану
Президент США Дональд Трамп повідомив, що до Ірану прямує значне угруповання американських ВМС на тлі напруженості після протестів, однак він сподівається, що ескалації вдасться уникнути.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати направляють у напрямку Ірану значні сили Військово-морських сил через загострення ситуації після низки протестів у країні.
Про це він сказав журналістам на борту літака під час повернення з Давоса, передає CNN.
За словами Трампа, американські кораблі рухаються «про всяк випадок», а у бік Ірану прямує «велика флотилія».
«Чимало наших кораблів рухаються в тому напрямку - про всяк випадок... Велика флотилія рухається, і ми подивимося, що буде далі. У нас велика сила рухається у бік Ірану», — підкреслив президент США.
Також Трамп заявив, що волів би уникнути застосування сили та не допустити ескалації.
«Я б волів, щоб нічого не сталося, але ми дуже уважно за ними спостерігаємо», — додав він.
У повідомленні зазначається, що авіаносна ударна група США має прибути на Близький Схід найближчими днями.
Нагадаємо, раніше аятола Алі Хаменеї підтвердив, що внаслідок протестів в Ірані загинули «кілька тисяч» людей, однак категорично відкинув провину силовиків.