Трамп пояснив удари Путіна по Україні, попри спроби мирного врегулювання

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент РФ Володимир Путін серйозно ставиться до мирного врегулювання війни в Україні, попри те, що російська армія продовжує завдавати ударів, зокрема, по Києву.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ні, він [Путін] ставиться серйозно», — сказав Трамп.

Американський президент зазначив, що обидві сторони конфлікту обмінюються ударами, оскільки між ними триває війна. При цьому він відзначив потужність українських атак.

«Україна здійснює сильні атаки на Росію, ми не можемо закривати на це очі… Я не кажу це негативно. Не думаю, що ці вибухи [очевидно, йдеться про атаки на об’єкти нафтової промисловості держави-агресорки] спричинили Конго чи США. У них триває війна», — сказав Трамп.

Попри те, що Україна та Росія обмінюються ударами, президент США висловив впевненість, що обидві сторони прагнуть завершити бойові дії.

«Побачимо, що станеться. У нас є дві сторони, які сильно бажають миру», — підсумував він.

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, відбувається зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, на якій лідери обговорять мирний план щодо завершення війни в Україні.

Перед переговорами із Зеленським президент США провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Згодом у Кремлі розповіли, про що говорив російський диктатор із президентом США.