Трамп покарав країни, які стали на захист Гренландії

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати запровадять 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових. Серед країн НАТО, які вирішив покарати американський президент Дональд Трамп, — Велика Британія, Франція та Німеччина.

Про своє рішення президент США написав у суботу, 17 січня, у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє The Guardian.

«Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія вирушили до Гренландії з невідомою метою. Це дуже небезпечна ситуація для безпеки та виживання нашої планети», — йдеться у дописі Дональда Трампа.

Президент США заявив, що від 1 лютого на всі товари, що експортуються цими країнами до Сполучених Штатів, будуть запроваджені 10% тарифи, а від 1 червня — 25%.

«Ці митні збори будуть належними до сплати до моменту укладення угоди про повне та абсолютне придбання Гренландії», — додав він.

Трамп повторив своє попередження про те, що «Китай і Росія хочуть Гренландію», заявивши, що «Данія нічого не може з цим вдіяти».

Він також заявив, що США нібито багато років «субсидували Данію та всі інші країни Європейського Союзу», не стягуючи з них тарифів чи будь-яких інших форм винагороди. За це, вважає Трамп, Данія повинна «віддячити» США та віддати контроль над островом Гренландія.

Нагадаємо, напередодні, 16 січня, президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати економічний тиск для реалізації планів щодо Гренландії. Під час круглого столу в Білому домі він наголосив, що контроль над островом є питанням стратегічної важливості для Сполучених Штатів.