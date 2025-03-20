Трамп показав червону кнопку у своєму кабінеті: для чого вона потрібна

Президент США Дональд Трамп показав червону кнопку червону кнопку в Овальному кабінеті. Він розповів, для чого вона потрібна.

Кадри оприлюднило видання Fox News.

Трамп показав червону кнопку в Овальному кабінеті

За словами Трампа, люди думають, що червона кнопка у кабінеті глави Штатів слугує для запуску ядерної зброї. Втім це не так. Насправді ж за її допомогою президент може замовити собі дієтичну колу.

"Вона прямо тут. Кожен вважає, що вона ядерна. Вони кажуть, що якщо я її натисну, то світу настане кінець", — розповів Трамп.

Як ми повідомляли раніше, президент США Дональд Трамп назвав свого попередника Джо Байдена "вкрай некомпетентного президента".

Читайте також: