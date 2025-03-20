Трамп показав червону кнопку у своєму кабінеті: для чого вона потрібна

Журналісти поспілкувалися з американським лідером у Білому домі.
Президент США Дональд Трамп показав червону кнопку червону кнопку в Овальному кабінеті. Він розповів, для чого вона потрібна.
Кадри оприлюднило видання Fox News.
За словами Трампа, люди думають, що червона кнопка у кабінеті глави Штатів слугує для запуску ядерної зброї. Втім це не так. Насправді ж за її допомогою президент може замовити собі дієтичну колу.
"Вона прямо тут. Кожен вважає, що вона ядерна. Вони кажуть, що якщо я її натисну, то світу настане кінець", — розповів Трамп.
Як ми повідомляли раніше, президент США Дональд Трамп назвав свого попередника Джо Байдена "вкрай некомпетентного президента".
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