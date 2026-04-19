Трамп показав нове улюблене фото, яке прикрашає Білий дім

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп похвалився новим улюбленим фото, яке він вклав у рамку і повісив на стіні у своєму кабінеті в Білому домі.

Відео цього моменту із спілкування з журналістами публікують у соцмережах.

На фото, яке американський президент з гордістю показав присутнім, Дональд Трамп зображений під час прескоференції в аеропорту на тлі літака.

Реклама

Він стоїть, широко розставивши ноги, при цьому в ценрі кадру опинився мікрофон з «пушкою».

Дональд Трамп знятий з такого ракурсу, що складається враження, начебто мікрофон націлений нижче пояса американського президента.

© скриншот з відео

Однак, це зовсім не збентежило господаря Білого дому.

Навпаки він похизувався перед журналістами, зазначивши, що «Джо Байден так би не зміг».

Реклама

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував появу в Мережі резонансного зображення, на якому він схожий на Ісуса Христа. У відповідь на запитання репортера Трамп підтвердив факт публікації, проте заперечив релігійний підтекст.