Трамп показав нову $100-купюру зі своїм підписом: у США вперше змінять дизайн банкнот

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп продемонстрував новий дизайн 100-доларової банкноти, на якій замість традиційного підпису скарбника США з'явився його власний автограф.

Як повідомляє CNN, Міністерство фінансів США підтвердило, що нові паперові долари друкуватимуть із підписом Трампа. Першими в обіг почали надходити саме 100-доларові купюри, а згодом зміни торкнуться й інших номіналів.

© CNN

У відомстві пояснили, що рішення ухвалили з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Там зазначили, що це перший випадок, коли підпис чинного президента з'явиться на американських паперових грошах.

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Трамп також опублікував у соціальних мережах зображення нової банкноти зі своїм підписом, підтвердивши зміни у дизайні американської валюти.

Нагадаємо, що раніше Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалютах: доходи президента США викликали нові питання

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