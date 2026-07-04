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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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94
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Трамп показав нову $100-купюру зі своїм підписом: у США вперше змінять дизайн банкнот

Президент США Дональд Трамп опублікував зображення нової 100-доларової банкноти зі своїм підписом. Відтепер нові американські паперові гроші друкуватимуть із підписом чинного президента — це стане першим таким випадком в історії країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продемонстрував новий дизайн 100-доларової банкноти, на якій замість традиційного підпису скарбника США з'явився його власний автограф.

Як повідомляє CNN, Міністерство фінансів США підтвердило, що нові паперові долари друкуватимуть із підписом Трампа. Першими в обіг почали надходити саме 100-доларові купюри, а згодом зміни торкнуться й інших номіналів.

/ © CNN

© CNN

У відомстві пояснили, що рішення ухвалили з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Там зазначили, що це перший випадок, коли підпис чинного президента з'явиться на американських паперових грошах.

Трамп також опублікував у соціальних мережах зображення нової банкноти зі своїм підписом, підтвердивши зміни у дизайні американської валюти.

Нагадаємо, що раніше Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалютах: доходи президента США викликали нові питання

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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