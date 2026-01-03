Трамп показав перше фото Мадуро після його затримання: подробиці

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали у його резиденції. У мережі вже з’явилося його перше фото після затримання.

Про це стало відомо після публікації допису президента США Дональда Трампа у соцмережах.

На знімку його видно на борту американського авіаносця USS Iwo Jima.

Як повідомляють два джерела CNN, знайомі з цим питанням, Мадуро та його дружину витягли зі спальні американські війська під час рейду, який призвів до їхнього захоплення.

За їх інформацією, пара була захоплена посеред ночі, коли вони спали.

Також у виданні додали, що рейд, проведений елітним підрозділом «Дельта» армії США, не призвів до жодних жертв серед американців.

Нагадаємо, 3 січня, світ сколихнула новина про успішну військову операцію США у Венесуелі. Президент Дональд Трамп заявив про захоплення та вивезення з країни диктатора Ніколаса Мадуро.

Мадуро та його дружині висунули звинувачення у США. Генпрокурор США назвала затриманого президента Венесуели та його дружину ймовірними міжнародними наркоторговцями.