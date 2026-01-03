ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
747
Час на прочитання
1 хв

Трамп показав перше фото Мадуро після його затримання: подробиці

Інформація про арешт Мадуро отримала візуальне підтвердження.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали у його резиденції. У мережі вже з’явилося його перше фото після затримання.

Про це стало відомо після публікації допису президента США Дональда Трампа у соцмережах.

На знімку його видно на борту американського авіаносця USS Iwo Jima.

Ніколас Мадуро / © Фото з відкритих джерел

Ніколас Мадуро / © Фото з відкритих джерел

Як повідомляють два джерела CNN, знайомі з цим питанням, Мадуро та його дружину витягли зі спальні американські війська під час рейду, який призвів до їхнього захоплення.

За їх інформацією, пара була захоплена посеред ночі, коли вони спали.

Також у виданні додали, що рейд, проведений елітним підрозділом «Дельта» армії США, не призвів до жодних жертв серед американців.

Нагадаємо, 3 січня, світ сколихнула новина про успішну військову операцію США у Венесуелі. Президент Дональд Трамп заявив про захоплення та вивезення з країни диктатора Ніколаса Мадуро.

Мадуро та його дружині висунули звинувачення у США. Генпрокурор США назвала затриманого президента Венесуели та його дружину ймовірними міжнародними наркоторговцями.

Дата публікації
Кількість переглядів
747
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie